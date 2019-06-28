2019/06/28 | 14:53

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ترامب يطلب من بوتين عدم التدخل بالإنتخابات الأمريكية القادمة

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين

خلال لقاء جمعهما على هامش قمة مجموعة العشرين، عدم التدخل في

الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة.وقال ترامب لبوتين بعد أن سأل أحد الصحافيين الرئيس الأمريكي عما إذا

كان سيحذر نظيره الروسي من التدخل: “لا تتدخل في الانتخابات من فضلك”،

حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرغ.ولم يرد بوتين على طلب ترامب، لكنهما ابتسما بعد ذلك، حسب المصدر

نفسه.كما أشاد ترامب بـ”علاقاته الجيدة جدا” مع بوتين، وقال: “إنه شرف كبير

لي أن أكون مع الرئيس بوتين”، مضيفا “علاقاتنا جيدة جدا”.وكانت آخر محادثات ثنائية بين الرئيسين جرت في تموز/يوليو الماضي، في

العاصمة الفنلندية هلسنكي.

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