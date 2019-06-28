2019/06/28 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو: ما موقف العراق من القضية الفلسطينية؟ اليكم أبرز الأحداث السياسية لهذا الاسبوع) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو: ما موقف العراق من القضية الفلسطينية؟ اليكم أبرز الأحداث السياسية لهذا الاسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).