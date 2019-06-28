بالوثيقة: التعليم تقيل عميد كلية المأمون وأربعة من كبار الأساتذة

2019/06/28 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قرار بإعفاء عميد كلية المأمون الجامعة الدكتور اسعد عبيد عزيز الجميلي ومعاون الكلية للشؤون العلمية الدكتور طيف سامي حسن، وعدد من التدريسيين وموظفي الكلية لإخلالهم بواجباتهم الوظيفية.وقال مدير دائرة التعليم الأهلي الجامعي ايهاب ناجي عباس في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن "وزير التعليم العالي قصي السهيل، صادق على قرارات اللجنة التحقيقية بإعفاء عميد كلية المأمون الجامعة الدكتور اسعد عبيد عزيز الجميلي، ومعاون الكلية للشؤون العلمية الدكتور طيف سامي حسن، ورئيس قسم القانون الدكتور حسين علي محسن، ومقررة القسم الدكتورة نادية ماجد العبيدي، ومسؤول الشعبة القانونية والإدارية في الكلية الدكتور اثير طه محمد المشهداني، والموظفة علياء حسن هادي من مهامهم لإخلالهم بواجباتهم الوظيفية".

وأضاف، أن "اللجنة التحقيقة وجهت انذاراً الى كلية المامون الجامعة بموجب أحكام الفقرة اولاً من المادة 37 من قانون التعليم الأهلي رقم 25 لسنة 2016 لمخالفتها الضوابط الصادرة من جهاز الإشراف والتقويم العلمي الخاص باللجان الامتحانية وعدم مراعاتها الإجراءات اللازمة لسير الامتحانات العامة".

وتابع عباس، أن "اللجنة التحقيقة ألزمت كلية المأمون الجامعة بمعالجة الخلل والعطل في كاميرات المراقبة الخاصة بالقاعات الامتحانية وتفعيل أجهزة التشويش فيها وبخلافه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".انتهى/س

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