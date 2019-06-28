بالوثيقة: التعليم تقيل عميد كلية المأمون وأربعة من كبار الأساتذة

وأضاف، أن "اللجنة التحقيقة وجهت انذاراً الى كلية المامون الجامعة بموجب أحكام الفقرة اولاً من المادة 37 من قانون التعليم الأهلي رقم 25 لسنة 2016 لمخالفتها الضوابط الصادرة من جهاز الإشراف والتقويم العلمي الخاص باللجان الامتحانية وعدم مراعاتها الإجراءات اللازمة لسير الامتحانات العامة".
وتابع عباس، أن "اللجنة التحقيقة ألزمت كلية المأمون الجامعة بمعالجة الخلل والعطل في كاميرات المراقبة الخاصة بالقاعات الامتحانية وتفعيل أجهزة التشويش فيها وبخلافه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".انتهى/س
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