الصين تحذر من “مخاطر كبرى” على العالم

2019/06/28 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..حذرت الصين من أن الحمائية و”أساليب المضايقة” تهدد النظام العالمي، ويأتي ذلك في وقت تخوض فيه بكين وواشنطن حربا تجارية ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي.وانطلقت اليوم الجمعة في اليابان قمة مجموعة “العشرين”، وسط خلافات جيوسياسية وحرب تجارية وانقسامات حول التغير المناخي.وعلى هامش القمة التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ مع ثلاثة […]

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