صحة الانبار ترد على مطالبة أحد منتسبي الحشد الشعبي بفتح مركز صحي بالقرب من منزله

2019/06/28 | 15:06

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بغداد اليوم _ الانبار

ردت دائرة صحة الانبار، الجمعة (28 حزيران 2019)، على مطالبة أحد الأشخاص بفتح مركز صحي بالقرب من منزله.

وذكر المكتب الإعلامي للدائرة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "نظام الدوام الرسمي في المراكز الصحية هو النظام الصباحي وحرصا من الادارة الصحية لدائرة صحة الانبار للتخفيف عن كاهل المواطن وتجنيبه عناء السفر لغرض العلاج تم استحصال موافقة الوزارة على افتتاح مركز صحي خافر في قضاء البغدادي في مقره الحالي بمركز صحي القدس".

وأكد البيان، أن "الكوادر متواجدة في المركز وعلى مدار الساعة، إضافة الى تزويده بسيارة اسعاف حديثة لغرض الاحالة علما بأن موقع المركز الخافر الحالي تم اختياره عن طريق لجنة تشكلت بهذا الخصوص بالاتفاق والتنسيق بين الادارة الصحية والحكومة المحلية للناحية والمجلس المحلي وبما يخدم اكبر شريحة من ابناء الناحية".

وتابعت: "لذا ليس من المنطقي ولا من المصلحة العامة أن يتم نقل المركز لتلبية رغبات شخص معين وليكون بقرب بيته!، اما بخصوص فتح مستشفى في القضاء فهذا خارج نطاق صلاحيات دائرة صحة الانبار والامر مناط بالجهات العليا".

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