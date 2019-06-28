2019/06/28 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: V4W_mk81vio

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التربية بلا وزير والفصل التشريعي يوشك على الانتهاء) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. التربية بلا وزير والفصل التشريعي يوشك على الانتهاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).