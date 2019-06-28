المالكي يدعو الشعوب الاسلامية للتحرك الجاد لرفض خطوات “صفقة القرن”

2019/06/28 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..دعا زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الجمعة، شعوب الأمة الاسلامية للتحرك الجاد وتنظيم مواقفها لرفض هذه الخطوة المتقدمة من حالة الانبطاح والتسليم على طريق “صفقة القرن”.وذكر المالكي في تغريدة عبر تويتر واطلعت عليها وكالة /المعلومة/، إن” الأمة الاسلامية بكل تنوع شعوبها ترفض وتستنكر عقد “مؤتمر المنامة “الذي يعتبر خطوة خطيرة وخيانية […]

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