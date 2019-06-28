أفنان القاسم - الحمار الإيراني والحمار الأميركاني وما بينهما 7

2019/06/28 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم الحمار الإيراني: انظر إلى سيقاني النحيلة في مايو الباليه ما أجملها.الحمار الأميركاني: سيقانك النحيلة في مايو الباليه أجمل من سيقان حماري الإسرائيلي.الحمار الإيراني: انظر إلى استقامة جسدي ما أروعها.الحمار الأميركاني: استقامة جسدك أروع من استقامة جسد حماري الإسرائيلي.الحمار الإيراني: انظر إلى رشاقة جسدي ولياقتي وليونتي ومرونتي ما أبدعها.الحمار الأميركاني: رشاقة جسدك ولياقتك وليون......

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