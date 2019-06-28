رائد الحواري - مهرجان الشعر ومؤتمر البحرين وأشياء أخرى

2019/06/28 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رائد_الحواري مهرجان الشعر ومؤتمر البحرين وأشياء أخرىأهرب من السياسة لأنها ملوثة وقذرة، لكن، نجبر أحيانا مكرهين على الحديث فيها، فنحن ما زلنا نبحث عن استقلالنا وحريتنا بين حيتان العالم وأذناب العرب، المسألة الأولى التي أثارتني مهرجان الشعر العالمي "الحرية والسلام" الذي نظمه اتحاد الكتاب الفلسطينيين، وما اشيع حوله من (بعبع التطبيع)، أولا أحب أن أضع مسلمات أومن بها كما أومن بوجودي في هذه الحياة، بداية أثق وأو......

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