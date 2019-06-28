المحكمة الدولية تقصي ميلان خارج

2019/06/28 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} قررت المحكمة الرياضية الدولية ، اليوم الجمعة، حرمان ميلان الإيطالي من المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم {يوروبا ليغ} موسم 2019-2020 لخرقه قواعد اللعب المالي النظيف.

وقالت وسائل الاعلام الايطالية ان "المحكمة استبعدت ميلان من المشاركة في بطولات الأندية الأوروبية لموسم 2019-2020 نتيجة لخرقه للالتزامات التي تنصّ عليها قواعد اللعب المالي النظيف الخاصة بالوصول لنقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات وذلك خلال أعوام 2015 و2016 و2017 وفترات المراقبة التي خضع لها أعوام 2016 و2017 و2018".انتهى

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