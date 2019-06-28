هواوي تحذّر من إقحام السياسة في مجال الملكية الفكرية

2019/06/28 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..حذّرت شركة «هواوي» من مغبة إقحام السياسة في الابتكار والملكية الفكرية، مؤكدة أن الملكية الفكرية هي حجر الزاوية للابتكار، وإقحام السياسة فيها يهدد تقدم مسيرة الابتكارات في جميع أنحاء العالم.جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي نظمته «هواوي» أمس في مقرها العالمي بمدينة «شنزن» الصينية، قال خلاله سونج ليوبينج، كبير المسؤولين القانونيين بالشركة: «إذا […]

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