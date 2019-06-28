امام جمعة الصدريين بالبصرة ينتقد وزارة الصحة لعدم توفيرها ادوية الامراض السرطانية للمرضى

2019/06/28 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد امام وخطيب مصلى التيار الصدري الشيخ ازهر الكناني وزارة الصحة لعجزها عن توفير العلاجات الطبية للمواطنين بالأمراض السرطانية في المستشفى التعليمي .واكد الكناني خلال خطبة اليوم الجمعة في منطقة خمسة ميل بمحافظة البصرة ” عجز الوزارة في تقديم خدماتها الصحية والطبية للمرضى المصابين بأمراض سرطانية ومنهم الاطفال .واضاف ” ان الفاسد تمركز […]

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