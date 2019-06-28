ماحصل في سفارة البحرين تعبير عن ارادة الشعب العراقي

2019/06/28 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر مرجع ديني عراقي، اليوم الجمعة، أن ملك البحرين قد تخلى عن "أقدس المقدسات"، معربا في الوقت نفسه عن تقديره لموقف الحكومة العراقية من مؤتمر المنامة...

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