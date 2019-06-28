المالكي يدعو الشعوب الاسلامية للتحرك الجاد لرفض خطوات “صفقة القرن

2019/06/28 | 15:18

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بغداد :سومر نيوز

دعا زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الجمعة، شعوب الأمة الاسلامية للتحرك الجاد وتنظيم مواقفها لر...

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