تسجيل اول حالة وفاة لموجة الحر في اوربا

2019/06/28 | 15:18

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بغداد :سومر نيوز

توفي شاب في الـ17 من عمره كان يحصد في الأندلس الجمعة، جراء "ضربة شمس"، وفقما ذكرت السلطات، فكان أول ضح...

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