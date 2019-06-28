بالصور حصري لـ

2019/06/28 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى - خاص

أفاد مراسل "العهد نيوز" اليوم الجمعة، عن احتراق الاراضي الزراعية في قرية الاغر واحتراق بعض المنازل فيها جنوب الموصل على الطريق

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