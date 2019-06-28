تونس تصدر بيانا رئاسيا عن صحة السبسي

2019/06/28 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية اليوم الجمعة، أن الحالة الصحية

للرئيس الباجي قايد السبسي في تحسن، مضيفة أنه أجرى مكالمة هاتفية

مع وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي.

ويأتي اتصال الرئيس التونسي بوزير الدفاع بهدف الاطلاع على التطورات

الأمنية خاصة بعد أن شهدت تونس العاصمة أمس الخميس تفجيرين

انتحاريين خلفا قتيلا وعددا من الجرحى.

وقد تضارب الأنباء عن الوضع الصحي للسبسي، بعد تعرضه أمس الخميس إلى

"وعكة صحية حادة" تم نقله على إثرها إلى المستشفى العسكري بتونس.

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