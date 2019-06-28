تسجيل اول حالة وفاة لموجة الحر في اوروبا

2019/06/28 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توفي شاب في الـ17 من عمره كان يحصد في الأندلس الجمعة، جراء "ضربة

شمس"، وفقما ذكرت السلطات، فكان أول ضحية أُبلغ عنها رسميا لموجة

الحر التي تجتاح إسبانيا وجزءا من أوروبا.

وبحسب وكالة فرانس برس فإن حكومة الأندلس (جنوب) أوضحت أن "الشاب قد

أصيب "بدوار" الخميس وسقط في بركة ماء في الأرض التي كان يعمل فيها،

لكنه شعر بتشنج لدى خروجه من الماء.وذكر بيان للحكومة الإقليمية أن الشاب الذي نقل على جناح السرعة إلى

مدينة قرطبة المجاورة، "توفي بعد خضوعه لتدليك القلب".وتشهد إسبانيا موجة حارة مبكرة في شهر يونيو، تترافق مع درجات حرارة

تتجاوز 40 درجة، ومن المتوقع أن تستمر حتى السبت في معظم أنحاء

البلاد.



وتستثني هذه الموجة فقط منطقتي أستورياس وغاليسيا الشمالية

الغربية، وكذلك البرتغال.

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