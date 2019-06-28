اتصال هاتفي يجمع الرئيس العراقي برهم صالح وملك البحرين حمد بن عيسى

2019/06/28 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى رئيس الجمهورية برهم صالح، مكالمة هاتفية من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

واكد برهم صالح حرص جمهورية العراق على كل ما فيه خير وتعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين مملكة البحرين وجمهورية العراق ، مشددًا على أن جمهورية العراق لا يمكن أن تسمح أبدًا للنيل من تلك العلاقات الوثيقة، معربًا عن تقديره لمواقف مملكة البحرين الأخوية الداعم لبلاده في جميع المواقف والظروف .

وأعرب ملك البحرين عن تقديره لموقف الحكومة العراقية من الاعتداء المرفوض الذي استهدف مبنى سفارة مملكة البحرين في بغداد وما اتخذته من إجراءات لأجل توفير الحماية اللازمة.

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