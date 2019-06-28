التصويت على نصيف الخطابي محافظاً لكربلاء

2019/06/28 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

صوت مجلس محافظة كربلاء على اختيار نصيف الخطابي محافظاً.

وذكر مصدر محلي للنور نيوز، ان “مجلس محافظة كربلاء عقد، اليوم الجمعة، جلسة سرية لانتخاب محافظ جديد خلفا للمقال عقيل الطريحي”.





وأضاف، ان “المجلس منع وسائل الاعلام من الدخول الى قاعة الاجتماع”.

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