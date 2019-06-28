صالح يؤكد استهجان الاعتداء على سفارة البحرين وملكها يشيد باجراءات الحكومة العراقية

2019/06/28 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

تلقى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الجمعة، مكالمة هاتفية من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.





وأعرب الملك بحسب بيان لرئاسة الجمهورية تلقى “النور نيوز”، عن “تقديره لاجراءات الحكومة العراقية في أعقاب الاعتداء على سفارة مملكة البحرين” ، مشيداً “بالعلاقات الثنائية بين البلدين وضروة تعزيزها لخدمة الشعبين الشقيقين”.





وأكد الرئيس صالح، خلال المكالمة، “استهجان الحكومة والشعب العراقي للاعتداء المشين على السفارة البحرينية” ، مشددا على “التزام الدولة العراقية بحماية المنشآت الدبلوماسية”.





وأشار الى ان “هذه التصرفات لا تمت الى المصلحة العراقية و ان الحكومة اقدمت على إجراءات لمحاسبة المتورطين و المقصرين”.

واضاف رئيس الجمهورية، ان “العراق يعتز بعلاقاته مع أشقائه في البحرين، و لن يدع مجالاً للنيل من الأواصر الاخوية بين الشعبين”.

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