الرصد الزلزالي يصدر دراسة استشارية لصالح وزارة الكهرباء

2019/06/28 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أصدر قسم الرصد الزلزالي في الهيئة العامة الانواء الجوية والرصد الزلزالي احدى تشكيلات وزارة النقل، الدراسة الاستشارية الخاصة بوزارة الكهرباء حول الوضع الزلزالي لمنطقة بيجي ضمن مشروع إعادة تأهيل المحطة الكهربائية الحرارية.





وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الدراسة الاستشارية تضمنت شرح مفصل عن جيولوجية المنطقة والوضع الزلزالي مع التوصيات الخاصة للمنطقة وفق المعطيات المتوفرة” ، مشيرة الى “احتساب خدمة الدارسة الاستشارية حسب قانون اثمان ومبيعات وأجور خدمات الانواء الجوية”.





يذكر ان الهيئة العامة للانواء الجوية قد سلمت دراسة استشارية مؤخرا إلى وزارة النفط حول حقول استخراج النفط في منطقتي الغراف و الناصرية.

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