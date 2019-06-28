صورة .. انتحار شاب بالقاء نفسه من معلم اثري في العراق

2019/06/28 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت مصدر امني مسؤول وشهود عيان يوم الجمعة ان شخصا انتحر بواسطة القاء نفسه من مأذنة الملوية في مدينة سمراء التابعة لمحافظة صلاح الدين.

وقالت المصدر والشهود لشفق نيوز، ان شابا يُدعى "عمر عباس" من اهالي مدينة سامراء اقدم على الانتحار بعد ان رمى بنفسه من الطابق الرابع لمأذنة الملوية اثر تسلله من السور الخارجي (بي ار سي ) للموقع الاثري.

واضاف المصدر والشهود ان المعلومات الاولية تؤكد ان الشاب متزوج ولديه مشاكل عائلية بسبب العوز المادي.

والمئذنة الملوية تعد إحدى معالم العراق المميزة بسبب شكلها الفريد ، فهي احدى آثار العراق القديمة المشهورة.



بنيت في الأصل منارة مئذنة للمسجد الجامع الذي أسسه المتوكل عام 237 هـ في الجهة الغربية لمدينة سامراء.

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