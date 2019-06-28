2019/06/28 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأخبار المحلية

الجمعة 28 يونيو 2019 | 03:39 مساءً | عدد القراءات : 56

بغداد/..



صوت مجلس محافظة كربلاء، الجمعة، على انتخاب علي المالكي رئيسا له.

وقال مراسل "عين العراق نيوز" إن "مجلس محافظة كربلاء، صوت في جلسته التي عقدت قبل قليل على انتخاب نائب رئيس المجلس علي المالكي رئيسا للمجلس".

وانتخب مجلس كربلاء العضو جنان الوزني نائبا لرئيس مجلس المحافظة.

وصوت 22 عضوا من مجلس محافظة كربلاء على انتخاب رئيس المجلس السابق نصيف الخطابي محافظا لكربلاء.انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس كربلاء يختار علي المالكي رئيسا له) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس كربلاء يختار علي المالكي رئيسا له) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).