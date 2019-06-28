2019/06/28 | 15:58

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر من لوزان: الاولمبية الدولية تؤيد اجراءات الحكومة العراقية بتوزيع المال على الاتحادات الرياضية بشكل مباشر عبر حسابات مصرفية خاصة بالاتحادات) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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