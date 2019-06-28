2019/06/28 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين/ خطوة برس أقدم شاب على الانتحار بطريقة غريبة اليوم الجمعة بعد أن رمى نفسه من المأذنة الملوية الشهيرة في سامراء بصلاح الدين.وفي حين تأكدت وفاة الشاب، لم يتسن لـ”خطوة برس” التأكد ما إذا كانت حالة انتحار أم سقوط؟

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شاب يرمي نفسه من ملوية سامراء وكالة خطوة برس.

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