إسبانيا تسجل أول ضحية لموجة الحر في أوروبا

2019/06/28 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..توفي شاب في الـ17 من عمره كان يحصد في الأندلس الجمعة، جراء “ضربة شمس”، وفقما ذكرت السلطات، فكان أول ضحية أُبلغ عنها رسميا لموجة الحر التي تجتاح إسبانيا وجزءا من أوروبا.وبحسب وكالة فرانس برس فإن حكومة الأندلس (جنوب) أوضحت أن الشاب قد أصيب “بدوار” الخميس وسقط في بركة ماء في الأرض التي […]

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