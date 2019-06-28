2019/06/28 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس نشرت وسائل إعلام روسية وبريطانية وأخرى عالمية في الآونة الأخيرة قصة مثيرة للاستغراب عن رجل هاجمه دب واحتفظ به في كهفه مدة شهر ليأكله لاحقا، كما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو للرجل بعد إنقاذه.فما هي حقيقة هذه الحكاية وهل هي خبر كاذب كباقي الأخبار الكاذبة؟ الحكاية تحدثت صحيفة الديلي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ما هي حقيقة احتفاظ دب روسي بضحيته حيا شهرا كاملا؟ وكالة خطوة برس.

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