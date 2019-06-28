مجلس محافظة كربلاء يصوت على اختيار علي المالكي رئيسا له

2019/06/28 | 16:09

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بغداد اليوم-كربلاء

صوت مجلس محافظة كربلاء، الجمعة، 28 حزيران، 2019، يصوت على اختيار علي المالكي رئيسا له.

وقال مصد...





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