مجلس محافظة كربلاء يصوت على علي المالكي رئيسا له

2019/06/28 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} صوت مجلس محافظة كربلاء على اختيار علي المالكي رئيس لمجلس المحافظة .

وكان مجلس محافظة كربلاء قد صوت، (الخميس الـ23 من أيار الماضي)، على إقالة المحافظ عقيل الطريحي، بسبب ملفات فساد مالية وإدارية، وصادقت محكمة القضاء الإداري،امس الخميس، على قرار إقالة محافظ كربلاء الطريحي من منصبه.انتهى

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