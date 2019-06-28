زوجة أردوغان في مرمى “تويتر”: حقيبة يد بـ/50/ ألف دولار

2019/06/28 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق تعرَّضت #أمينة_أردوغان، قرينة #الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان إلى انتقادات حادة، بعدما شوهدت تحمل حقيبة يد ثمنها نحو 50 ألف دولار خلال رحلة إلى #اليابان.وذكرت […]

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