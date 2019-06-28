نائب عن الامن النيابية :تسلمنا ملفات فساد على قادة أمنيين في الداخلية والدفاع

2019/06/28 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادي، اليوم الجمعة، عن استلامها أدلة فساد كبيرة على بعض القادة الأمنيين في وزارتي الدفاع والداخلية، فيما بينت ان اللجنة ستعمل على تغيير الفاسدين منهم وإقالتهم من مناصبهم.

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي في تصريح صحفي إن “اللجنة استلمت أدلة فساد كبيرة على بعض القادة الأمنيين في الداخلية والدفاع”، مشيرا الى أن “كل قائد عسكري بقى في منصبه 4 سنوات أو اكثر سيتم تقييمه من قبل اللجنة وتغيير غير الكفؤين منهم وإقالتهم بالتنسيق مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي”.وأضاف أن “الايام القليلة المقبلة سيكون هناك تقييم حقيقي، وكل قائد يأخذ استحقاقه”، مؤكدا أن “اللجنة لديها مؤشرات فساد كثيرة على بعض القادة الأمنيين والأجهزة الأمنية وهم بحاجة لإعادة النظر وسنرفع اسمائهم لرئيس الوزراء لتغييرهم”.واعلنت لجنة الامن والدفاع لاكثر من مرة عن سعيها لتقييم القادة الامنيين، نظرا لوجود شبهات فساد كبيرة في وزراتي الداخلية والدفاع، وخاصة بشأن عقود التسليح اضافة الى تنقلات المنتسبين.واعلن نواب عن تحالف سائرون خلال هذا الشهر، عن توجههم لـ”غربلة” القادة الامنيين والإبقاء على الأكفاء منهم وإبعاد الفاسدين.

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