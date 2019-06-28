مجلس كربلاء يصوت على المالكي رئيسا له

2019/06/28 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..صوت مجلس محافظة كربلاء على اختيار علي المالكي رئيس لمجلس المحافظة .وقال مصدر في المجلس لوكالة /المعلومة/، إن”مجلس المحافظة صوت على اختيار علي المالكي رئيسا له خلال الجلسة الطارئة التي عقدت اليوم، خلفا لرئيس المجلس نصيف الخطابي الذي تم اختياره ليكون محافطاً لكربلاء”.وكان مجلس محافظة كربلاء قد صوت، على إقالة المحافظ […]

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