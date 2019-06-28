"نوري المالكي" يتجاهل احداث السفارة البحرينية ويشكر 3 دول في تغريداته

2019/06/28 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الجمعة، الى تحرك اسلامي ضد مؤتمر البحرين بشان القضية الفلسطينية، فيما قدم الشكر الى 3 دول على رفضها المشاركة فيه.

وقال المالكي في سلسلة تغريدات على تويتر، ان"الأمة الاسلامية بكل تنوع شعوبها ترفض وتستنكر عقد "مؤتمر المنامة "الذي يعتبر خطوة خطيرة وخيانة لقضية الأمة الاسلامية عامة ، وشيء غريب ان تصل الأمور الى قبول ذلة الاعتداءات الصهيونية على مقدسات الأمة في فلسطين والجولان وعدوانها على سوريا ولبنان والمقدسات الاسلامية".

واضاف: "ندعو شعوب الأمة الاسلامية للتحرك الجاد وتنظيم مواقفها لرفض هذه الخطوة المتقدمة من حالة الانبطاح والتسليم على طريق "صفقة القرن "، وادانة الأنظمة والدول المشاركة في المؤتمر باعتبارها متواطئة وشريكة، ولايمكن عقد الآمال عليها بمواقف شجاعة مبدئية".

وقدم المالكي الشكر الى حكومات 3 دول على رفضها المشاركة بالمؤتمر وقال: "شكرًا لكل من رفض المشاركة وأعاد هذه الدعوة المذلة الى أصحابها ، ونخص بالذكر لبنان والعراق والجمهورية الاسلامية الايرانية".

وتجاهل المالكي في تغريداته احداث اقتحام السفارة البحرينية في بغداد يوم امس، وما رافقها من انزال العلم البحريني ورفع العلم الفلسطيني.

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