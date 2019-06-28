مجلس كربلاء يتوافق على ان يكون الخطابي محافظا وعلي المالكي رئيسا للمجلس في جلسة سرية

2019/06/28 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت مصادر اعلامية من داخل مجلس المحافظة ان الجلسة السرية الطارئة لمجلس المحافظة شهد التوافق على ان يكون المهندس نصيف الخطابي رئيس المجلس الحتالي محافظا لكربلاء بدلا عن عقيل الطريحي وتم التوافق على اختيار نائب رئيس المجلس الحالي علي عبد المالكي رئيسا للمجلس وصادقت محكمة القضاء الاداري، الخميس، على اقالة محافظ كربلاء عقيل الطريحي.

يذكر أن مجلس محافظة كربلاء صوت، في (23 آيار 2019) بالأغلبية على إقالة المحافظ عقيل الطريحي.

وكانت المحكمة الادارية اجلت اتخاذها القرار في قضية اقالة محافظ كربلاء عقيل الطريحي ثلاث مرات سابقة لتتخذ قرارها النهائي امس الخميس.

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