مجلس كربلاء يمنع وسائل الاعلام من حضور الى جلسته الطارئة لاختيار المحافظ الجديد

2019/06/28 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منع مجلس محافظة كربلاء وسائل الاعلام من حضور جلسته الطارئة التي عقدت عصر الجمعة لاختيار محافظ جديد بدل عن عقيل الطريحي وبحسب صحفيين حضروا الجلسة فان المجلس حول جلسته الطارئة الى سرية ومنع وسائل الاعلام حضور الجلسة التي سيتم اختيار محافظ جديد بدلا عن المقال عقيل الطريحي

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