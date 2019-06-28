احالة المعتقلين في اقتحام السفارة البحرينة إلى القضاء

2019/06/28 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الداخلية العراقي ياسين طاهر، الجمعة، احالة المعتقلين بحادثة "الاعتداء" على سفارة البحرين في بغداد الى الجهات التحقيقية والقضائية....

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