الاستخبارات العسكرية تفكك خلية ارهابية وتلقي القبض على افرادها في كركوك

2019/06/28 | 16:19

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وذكرت المديرية في بيان لها ان "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في شعبة استخبارات الفرقة ١٤ وبإسناد من استخبارات الفوج الثالث لواء ٥١ نفذت عملية نوعية بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة تمكنت خلالها من اختراق وتفكيك خلية إرهابية في منطقة الحلوات التابعة لناحية الزاب في كركوك والقت القبض على الرؤوس المدبرة لها".

واضافت ان "الخلية كانت تعتزم تنفيذ عمليات إرهابية داخل المحافظة"، مشيرة الى ان "الملقى القبض عليهم هم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

انتهى .



ا.ع

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