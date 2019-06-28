2019/06/28 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقال مصدر اعلامي ، إن 22 عضواً من أصل 23 من أعضاء مجلس محافظة كربلاء صوّتوا, ظهر اليوم، على نصيف الخطابي لمنصب المحافظ.

وأوضح المصدر أن عملية التصويت جاء دون تواجد الإعلاميين داخل جلسة المجلس والتصويت بصورة سرية.

فيما اضاف المصدر , إن 21 عضواً من أصل 22 من أعضاء مجلس محافظة كربلاء الحاضرين في جلسة اليوم، صوّتوا على اختيار علي المالكي لمنصب رئيس المجلس".

يذكر ان مجلس محافظة كربلاء صوت في وقت سابق، بالأغلبية على إقالة المحافظ عقيل الطريحي، وجاء ذلك بعد استجوابه غيابيا وعدم قناعة المجلس باجوبة المحافظ.

انتهى .ا.ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتخاب نصيف الخطابي محافظاً لكربلاء المقدسة وعلي المالكي رئيسا لمجلس المحافظة) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتخاب نصيف الخطابي محافظاً لكربلاء المقدسة وعلي المالكي رئيسا لمجلس المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).