نجاة تميم - مكانة رواية التشكيل في سرد الاغتراب المزدوج رواية -كُنْ لا مرئيا- نموذجا

2019/06/28 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نجاة_تميم "تعلّمنا أن لا نرفعَ أعينَنا وأن نتحركَ داخل البيت كأشباح منفصلة متوجهين إلى الأماكن المخصصة لنا.تعلمنا أن نتحملَ التهديد والضرب أحيانا ونبلعَ الألم." هكذا يروي لنا الطفل "مِتْن"، الشخصية الرئيسة، في الرواية الموسومة "كُنْ لا مرئيا" للكاتب الهولندي من أصول تركية "مورات إسيك"،صيرورة طفولته في أحد أحياء أمستردام، حي "بايْلْمْر".لقد وصل مِتْن ووالدته وأخته من تركيا إلى أمستردام عام 1983 بعد أن رفضت......

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