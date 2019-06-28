زياد بوزيان - حكايات الدكتور سْفَر 10

2019/06/28 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زياد_بوزيان كالعادة المكان مدرج من مدرجات قسم اللغة العربية و آدابها بالجامعة المركزية وسط العاصمة الجزائر ، الزمان بداية العشرية الثانية من القرن الواحد و العشرون ، الموضوع المجموعة الطلابية المعروفة باسم مجموعة الخلف يتناقشون حول حكايات الدكتور سْفَر الماضية :ـــ أخشى أن الدكتور سْفر قد أصاب أمسا لب القضية ، لو تنظرون معي هي فعلا إشكالية صداقة الذكور للإناث.تكاد تكون أمر مستحيل في مجتمعاتنا لأنه ف......

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