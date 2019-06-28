عدنان الصباح - العثور على الذات ... اغتيال الدونية (9)

2019/06/28 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عدنان_الصباح اذن فنحن نحتاج اولا الى استعادة رسالتنا لكي نتمكن من استعادة دورنا كأساس لاستعادة ذواتنا الحقيقية القادرة على صياغة الدور المفترض لنا كمكون اساس من مكونات المجتمع الانساني نكمل الادوار الاخرى التي تقوم به المكونات المشاركة فعلا بهذا الدور وعلى هذا الطريق فان العثور على ذواتنا يقوم على العثور على دور هذه الذات فلا وجود للعدم تماما كما هو القول الصحيح لا وجود من العدم والذين يعيشون على قاعدة تمضية ا......

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