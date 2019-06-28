شاب ينهي حياته بطريقة مأساوية.. من اعلى ملوية سامراء

2019/06/28 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بقيام شاب بالانتحار من اعلى ملوية سامراء.

وقال المصدر ان"شابا عشرينيا رمى بنفسه من اعلى ملوية سامراء في صلاح

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