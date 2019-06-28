2019/06/28 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسل العهد: انتخاب جنان الوزني نائبا لرئيس مجلس محافظة كربلاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/28 | 16:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسل العهد: انتخاب جنان الوزني نائبا لرئيس مجلس محافظة كربلاء) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسل العهد: انتخاب جنان الوزني نائبا لرئيس مجلس محافظة كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).