ملك البحرين يتصل ببرهم صالح ويستدعون السفير العراقي

2019/06/28 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى برهم صالح، اليوم الجمعة مكالمة هاتفية من العاهل البحريني جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.واعرب جلالة الملك عن تقديره لاجراءات الحكومة العراقية في أعقاب الاعتداء على سفارة مملكة البحرين، مشيداً بالعلاقات الثنائية بين البلدين وضروة تعزيزها لخدمة الشعبين الشقيقين.واكد،صالح خلال المكالمة، استهجان الحكومة و الشعب العراقي للاعتداء المشين على السفارة البحرينية،...

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