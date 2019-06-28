سياسي كوردي يتسنم منصب الأمين العام للبرلمان العراقي

2019/06/28 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن استحقاقات إقليم كوردستان في العملية السياسية العراقية، باشر سيروان سيريني، الأربعاء، مهام عمله أميناً عاماً للبرلمان العراقي، برتبة وزير.

وقال آرام بالةتي، المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، : «ضمن استحقاق الديمقراطي الكوردستاني، تولى سيروان سيريني منصب الأمين العام للبرلمان العراقي، برتبة وزير».

الجدير بالذكر أن سيروان سيريني هو نائب سابق في البرلمان العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

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