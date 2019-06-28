2019/06/28 | 16:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
انتحار شاب من مئذنة الملوية في سامراء) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
انتحر شاب من مئذنة الملوية في سامراء بمحافظة صلاح الدين.
وقال مراسل سومر نيوز ان "الشاب عمر عباس من ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
انتحار شاب من مئذنة الملوية في سامراء) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( انتحار شاب من مئذنة الملوية في سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).