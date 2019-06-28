انتحار شاب من مئذنة الملوية في سامراء

2019/06/28 | 16:22

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بغداد :سومر نيوز

انتحر شاب من مئذنة الملوية في سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وقال مراسل سومر نيوز ان "الشاب عمر عباس من ا...

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