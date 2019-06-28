اليورو يتجه صوب أكبر ارتفاع شهري في 17 شهرا

2019/06/28 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..استقر اليورو ،الجمعة، لكنه يتجه صوب تسجيل أكبر ارتفاع شهري في 17 شهرا في الوقت الذي يتساءل فيه المتعاملون عن المدى الذي سيذهب إليه البنك المركزي الأوروبي لدعم الاقتصاد المتعثر وتعزيز التضخم.ومن المتوقع أن يسجل تضخم منطقة اليورو في شهر يونيو، المقرر صدور بياناته في الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش، 1.2 بالمئة وهوما […]

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