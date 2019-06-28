2019/06/28 | 16:26

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إيران تشكو أميركا لمجلس الأمن الدولي

الجمعة

28

حزيران

2019 :

04:06 pm

28

طهران تقدم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم

المتحدة بسبب اختراق طائرة أميركية مسيرة للأجواء الإيرانية

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