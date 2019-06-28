عمر السراي ينثر الفرح شعرا في المتنبي

2019/06/28 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت الورشة الثقافية في المتنبي ،الييوم الجمعة، جلسة شعرية جميلة كان بطلها الشاعر "عمر السراي" وقدم لها وادارها الكاتب ورئيس الورشة "كاظم الشويلي"، وبحضور جميل وواسع من الادباء والمثقفين.

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